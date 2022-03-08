Sahile vurdular! Uzmanlardan çok tehlikeli uyarısı
Hatay'ın Samandağ ilçesi sahiline denizanaları vurdu. Çevredekilerce görüntülenen denizanaları için uzmanlardan çok tehlikeli bir tür olduğu uyarısı geldi.
Hatay’ın Samandağ ilçesi sahilinde görülen onlarca denizanası vatandaşlar tarafından görüntülendi. Zehirli olduğu belirtilen denizanası vatandaşlar arasında paniğe neden olurken, uzmanlar bu türden uzak durulması gerektiğini kaydetti.
TEHDİT OLUŞTURUYOR
İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Turan, son zamanlarda İskenderun Körfezi ve Samandağ sahilinde görülen ve adına ‘Rhopilema Nomadica’ denilen göçmen denizanası türünün gerek halk sağlığı açısından gerekse balıkçı sağlığı açısından tehditler oluşturduğunu söyledi.
"GÖÇMEN DENİZANASI TÜRÜ ÇOK ZEHİRLİ BİR TÜR"
Bu konuda İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi olarak bir araştırma yaptıklarını söyleyen Turan, “Rhopilema Nomadica denilen göçmen denizanası türü, çok zehirli bir tür olup, gerek balıkçılar gerekse sahilde gezen vatandaşlarımız bunlardan uzak durmalıdır. Özellikle denizanasının altında bulunan saçaklı yapılar çok zehir arz etmektedir ve bunlara dokunulduğu takdirde zehirlenmeye yol açmaktadır ve deride bu zehirden dolayı oluşan izler kolay kolay geçmemektedir. Ayrıca bunun yanında bu zehir kişide çok büyük ağrılar oluşturmaktadır. Bu tür denizlerimizde var olan bir tür değildir. Daha sonradan iklim değişikliği ile birlikte Süveyş Kanalı yoluyla Akdeniz’e giriş yapan bir türdür. Geçen sene bu tür, İsrail ve Lübnan kıyılarda büyük tehditler oluşturdu ve halk sağlığını ve balıkçı sağlığı büyük oranda tehdit etti” dedi.
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