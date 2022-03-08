Özcan Deniz'den, Mahsun Kırmızıgül'e 'Bergen' yanıtı: 'Yeşilçam dönemi kapandı'

08 Mart 2022 Salı, 10:22

Kozan’da yaşayan Halis Serbest tarafından öldürülen sanatçı Bergen'in hayatını anlatan ve uzun süredir merakla beklenen 'Bergen' filmi, 4 Mart’ta izleyiciyle buluştu. Filmde, Bergen'i ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah canlandırırken, usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu ise Bergen'in katili Halis Serbest karakterini oynuyor.

Bergen'in acı ve dram dolu hayatının birebir anlatıldığı Bergen filminin danışman kadrosunda sosyolog Meral Özbek, gazeteci Tuğrul Eryılmaz, psikiyatr Cemal Dindar, edebiyatçı Murat Özyaşar ve edebiyatçı Yavuz Ekinci yer alıyor. Yapımın müzikleri ise usta sanatçı Mazlum Çimen’e ait.

KIRMIZIGÜL'DEN ELEŞTİRİ GELMİŞTİ

Film, gündemdeki yerini korurken; Mahsun Kırmızıgül'den önceki gün bir eleştiri gelmişti.

Kırmızıgül, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda "Bir şarkıcının hayatını oynayabilirsiniz ama onun şarkılarını onun gibi asla söylemezsiniz. Milyonlarca insanı, sesleri ile etkileyen şarkıcıların kendi biyografi filmlerinde kendi sesleri yok. Biyografi filminde oyuncu kendi sesi ile şarkı söylediği anda sinemadan çıkıyorum" demişti.

'TARTIŞILACAK BİR YANI YOK'

Kırmızıgül ayrıca, "Bunun tartışılacak bir yanı yok. Neşet Ertaş, Zeki Müren, Esengül gibi sanatçıların şarkılarını, hangi oyuncu arkadaşlar seslendirebilir. Ben sevdiğim sanatçıyı izlemeye giderken, ona hayat veren oyuncunun amatörce söylediği şarkıları duymak zorunda değilim" diyerek yeni bir tartışma yaratmıştı.

ÖZCAN DENİZ'DEN YANIT: 'YEŞİLÇAM DÖNEMİ KAPANDI'

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz ise, Mahsun Kırmızıgül’ün tam aksi bir fikri savundu.

Deniz, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda filmle ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Bildiğim kadarıyla sadece ‘Farinelli’ filminde sanatçının sesi, teknoloji yardımıyla oluşturulmuştu. Onun dışında tüm biyografik filmlerde oyuncular full performans sergiledi. Yabancılarla aramızdaki fark; oyuncuyu role hazırlarken aynı özeni stüdyoda göstermemek. Ama yine de izlediğimiz bir hikaye, konser değil. Beklenilen; hikayenin doğru aktarılması. Oyuncunun kendisi Bergen ya da Müslüm değilse, onları bir oyuncu canlandırıyorsa olması gereken sesin de oyuncuya ait olmasıdır. Yeşilçam dönemi kapandı. Artık oyuncuyu başkasının seslendirmesi bile ayıp. Farah, zor bir işin altından başarıyla kalkmış. Tebrikler.”

Öte yandan 10 yılı aşkın bir süredir küs olan Özcan Deniz ile Mahsun Kırmızıgül, 2018’de barışmıştı. Deniz’in babası Sadık Deniz’in ölümünden sonra sık sık görüşmeye başlayan ikili, aralarındaki buzları eritmişti.