Deniz Türker: Çok büyük bir oranda anlaştık

08 Mart 2022 Salı, 17:53

Spor Toto Süper Lig'de 67 puanla lider konumda bulunan Trabzonspor'a bu sezon büyük katkı sağlayan Anthony Nwakaeme, sezon sonu bitecek olan sözleşmesini henüz yenilemedi.

Sporx, 33 yaşındaki yıldızın menajeri Deniz Türker ile Trabzonspor arasındaki sözleşme görüşmelerinin detaylarını aktardı.

Bordo Mavili ekiple sözleşme görüşmelerinde sona gelindiğini Yeniçağ Gazetesi'ne aktaran Türker, "Maaş, imza parası ve bonusları içeren bir isteğimiz var. Çok büyük bir oranda anlaştık. İmza parası ve bonusların ödeme planları hakkında konuşuyoruz. Önümüzdeki haftaya kadar şekilde netleşeceğini düşünüyorum" diye konuştu.

Suudi Arabistan'dan da tekliflerin olduğuna değinen Türker, "Tony hiçbir şekilde diğer teklifler ile ilgilenmedi. Kararı kesin olarak Trabzonspor'da kalmak yönünde oldu" dedi.

Haberde, Nijeryalı yıldızın Trabzonspor ile 3 yıllık bir kontrata imza atacağı belirtildi.