'Sahiller Halkındır' hareketi Ayvalık'ta da ses buldu

Yayınlanma: 14.08.2023 - 14:25

Güncelleme: 14.08.2023 - 14:25

Datça ve Çeşme’de başlayan 'Sahiller Halkındır' hareketi Çeşme'den sonra Ayvalık'ta ve Güzelbahçe’de de devam ediyor.

Ayvalık Koruma Girişimi ve Ayvalık Tabiat Platformu tarafından yapılan çağrıya son olarak Ayvalıklılar da havlularını alarak iştirak ettiler.

"KIYILAR HALKINDIR"

"Kıyılar halkındır, halkın kalacak" diyen eylemciler, havlularını kumsala sererek kıyıların işgalini protesto ettiler.