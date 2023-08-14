İstanbul'da sahilde erkek cesedi bulundu

İstanbul Zeytinburnu’nda denizde erkek cesedi bulundu. Cesedin üzerinden herhangi bir kimlik çıkmazken, ölüm nedeni yapılan incelemenin ardından belli olacağı öğrenildi.

İHA
Yayınlanma: 14.08.2023 - 12:06
İstanbul'da sahilde erkek cesedi bulundu
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Olay, saat 10.00 sıralarında Zeytinburnu sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeytinburnu sahilinde yürüyen bir vatandaş denizin üzerinde bir ceset gördü. 

İhbar üzerine olay yerine polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Deniz polisi su üzerinde bulunan cesedi kıyıya çıkardı. Ceset üzerinde yapılan ilk incelemede yaralanma veya darp izi olmadığı ve cesedin yaklaşık 1 haftadır suda olduğu tespit edildi. 

Cesedin üzerinden herhangi bir kimlik çıkmazken, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cesedin kesin ölüm nedeni yapılan incelemelerin ardından belli olacak. Olayla ilgili inceleme sürüyor.


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