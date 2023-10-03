Şahinler çetesine operasyon: Mehmet Şahin de aralarında 22 isim tutuklandı

Yayınlanma: 03.10.2023 - 09:26

Güncelleme: 03.10.2023 - 10:01

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, kamuoyunda "Şahinler" olarak bilinen ve liderliğini Mehmet Şahin’in yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, çete yöneticilerinin ve üyelerin karıştığı toplam 18 eylem tespit edilmişti.

Soruşturma çerçevesinde tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul, İzmir, Muğla, Ankara, Ordu, Bartın ve Samsun olmak üzere toplam 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Düzenlenen operasyonlar sonucu gözaltına alınan şüphelilerden 40’ı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Burada Savcılığa ifade veren şüphelilerden 36’sı ’yağma’, ’suç örgütü kurma, yönetme, üye olma’, ’kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ’ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanması talep edildi.

MEHMET ŞAHİN DE ARALARINDA 22 TUTUKLAMA

Suç örgütünün lideri olduğu öne sürülen ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin birkaç ay önce makamında ağırladığı Sedat Şahin'in yeğeni Mehmet Şahin ile çetenin finansörü olduğu iddia edilen Salih Yiğiner’in de arasında bulunduğu 22 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 18’i ise çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.