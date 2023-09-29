Son dakika... Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: ‘Şahinler Çetesi’ çökertildi!

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla ‘Şahinler Çetesi’ olarak bilinen suç örgütü çökertildi. Çete lideri Mehmet Şahin dahil şüpheli 41 yakalandı" açıklamasında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.09.2023 - 11:05
Son dakika... Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: ‘Şahinler Çetesi’ çökertildi!
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