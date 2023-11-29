Şahintepe Mahallesi sakinlerine gözdağı... Meclis’e gittiler yıkım başladı!

Yayınlanma: 29.11.2023 - 04:00

Güncelleme: 29.11.2023 - 04:00

AKP’li Başakşehir Belediyesi’ne bağlı Şahintepe Mahallesi’nde kentsel dönüşüme karşı mücadele eden yurttaşlar evlerinin yıkılmaması için mahallede nöbet tutuyor. Kanal İstanbul güzergâhında bulunan mahallede belediyenin iştirak şirketi Başakkent Anonim Şirketi, yetkisi olmamasına karşın Çetinkaya ailesinin evinin bulunduğu araziyi satmış ve ailenin evini geçen aylarda hukuksuz bir şekilde yıkmıştı.



Şahintepe Barınma Hakkı Meclisi hukukçuları ise bu satışı yargıya taşıdı ve konuyla ilgili İstanbul Bölge İdare Mahkemesi söz konusu satış hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi. Yargının kendi lehlerine karar vermesinin ardından Çetinkaya ailesi kendi arazilerine baraka yaptı.



Şahintepe Barınma Hakkı Meclisi üyeleri “rantsal dönüşüm”e karşı taleplerini dile getirmek için dün Ankara’ya gitti. TBMM’de siyasilerle bir araya gelen Şahintepeliler taleplerini aktardı.



Şahintepe Barınma Hakkı Meclisi üyelerinin Ankara’da olmasını fırsat bilen belediye ise polis eşliğinde mahalleye iş makineleriyle girdi. Çetinkaya ailesinin evlerinin yerine yaptığı baraka yıkıldı.



BELEDİYEDEN GÖZDAĞI

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Tayfun Çetinkaya, “Ankara’da olmamızı fırsat bilerek evimizi yıktılar. Komşularımıza gözdağı verip mücadelemizi kırmaya çalışıyorlar. Belediye hukuk tanımadan onlarca polis eşliğinde geldi ve yapmış olduğumuz barakayı yıktı. Biz Ankara’ya taleplerimizi iletmek için geldik. Şahintepe komşuluğun devam ettiği ve emekçi halkın yaşadığı bir mahalle. Yetkililerden çok bir beklentimiz yok. Dönüşüme Şahintepelileri de dahil etsinler. Yapmak istediklerini bizleri mahallemizden sürmeden ve borçlandırmadan yapsınlar. Biz rant odaklı kentsel dönüşümü kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

