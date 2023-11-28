Rantsal dönüşüme karşı Ankara’ya gitmişlerdi: Fırsat bulan AKP’li belediye yurttaşın evini yıktı!

Yayınlanma: 28.11.2023 - 14:28

Güncelleme: 28.11.2023 - 14:55

AKP’li Başakşehir Belediyesi’ne bağlı Şahintepe Mahallesi’nde kentsel dönüşüme karşı mücadele eden yurttaşlar evlerinin yıkılmaması için uzun mahallede nöbet tutuyor.

Kanal İstanbul güzergâhında bulunan mahallede belediyenin iştirak şirketi Başakkent Anonim Şirketi, yetkisi olmamasına karşın Çetinkaya ailesinin evinin bulunduğu araziyi satmış ve ailenin evini geçen aylarda hukuksuz bir şekilde yıkılmıştı.

Şahintepe Barınma Hakkı Meclisi hukukçuları ise bu satışı yargıya taşıdı ve konuyla ilgili İstanbul Bölge İdare Mahkemesi söz konusu satış hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi. Yargının kendi lehlerine karar vermesinin ardından Çetinkaya ailesi kendi arazilerine baraka yaptı.

‘RANSTAL DÖNÜŞÜMÜ KABUL ETMİYORUZ’

Şahintepe Barınma Hakkı Meclisi üyeleri ‘rantsal dönüşüm’e karşı taleplerini dile getirmek için bugün Ankara’ya gitti. TBMM’de siyasilerle bir araya gelen Şahintepeliler taleplerini aktardı.

Şahintepe Barınma Hakkı Meclisi üyelerinin Ankara’da olmasını fırsat bilen belediye, ise polis eşliğinde mahalleye iş makinalarıyla girdi. Çetinkaya ailesinin evlerinin yerine yapmış olduğu baraka ise yıkıldı.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Tayfun Çetinkaya, “Ankara’da olmamızı fırsat vererek evimizi yıktılar. Komşularımıza göz dağı verip, mücadelemizi kırmaya çalışıyorlar. Belediye hukuk tanımadan onlarca polis eşliğinde geldi ve yapmış olduğumuz barakayı yıktı. Biz Ankara’ya taleplerimizi iletmek için geldik. Şahintepe komşuluğun devam ettiği ve emekçi halkın yaşadığı bir mahalle. Yetkililerden çok bir beklentimiz yok. Dönüşüme Şahintepelileri de dahil etsinler. Yapmak istediklerini bizleri mahallemizden sürmeden ve borçlandırmadan yapsınlar. Biz rant odaklı kentsel dönüşümü kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.