Şahintepe’ye yine polis girdi!

Yayınlanma: 30.11.2023 - 20:58

Güncelleme: 30.11.2023 - 20:58

AKP’li Başakşehir Belediyesi’ne bağlı Şahintepe Mahallesi’nde kentsel dönüşüme karşı mücadele eden yurttaşlar evlerinin yıkılmaması için mahallede nöbet tutuyor. Kanal İstanbul güzergâhında bulunan mahallede belediyenin iştirak şirketi Başakkent Anonim Şirketi, yetkisi olmamasına karşın Çetinkaya ailesinin evinin bulunduğu araziyi satmış ve ailenin evini geçen aylarda hukuksuz bir şekilde yıkmıştı.

Şahintepe Barınma Hakkı Meclisi hukukçuları ise bu satışı yargıya taşıdı ve konuyla ilgili İstanbul Bölge İdare Mahkemesi söz konusu satış hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi. Yargının kendi lehlerine karar vermesinin ardından Çetinkaya ailesi kendi arazilerine baraka yaptı.

Şahintepe Barınma Hakkı Meclisi üyeleri “rantsal dönüşüm”e karşı taleplerini dile getirmek için dün Ankara’ya gitti. TBMM’de siyasilerle bir araya gelen Şahintepeliler taleplerini aktardı.

Şahintepe Barınma Hakkı Meclisi üyelerinin Ankara’da olmasını fırsat bilen belediye ise polis eşliğinde mahalleye iş makineleriyle girdi. Çetinkaya ailesinin evlerinin yerine yaptığı baraka yıkıldı. Söz konusu olayın ardından bugün akşam saatlerinde yine polis eşliğinde belediye ekipleri mahalleye girdi. Ve yıkılan barakanın etrafı demir bariyerlerle çevrildi. Mahalle sakinleri ise yaşananlara tepki gösterdi.