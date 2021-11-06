Sahnede geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi
Rumeli müziğinin sevilen isimlerinden Ramazan Günay, Zeytinburnu'nda çıktığı sahnede kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan 71 yaşındaki Günay yaşamını yitirdi.
Zeytinburnu Belediyesi'nin 15 Temmuz Meydanı'nda düzenlediği '17. Yöresel Günler' etkinliğinin 7. gününde Zeytinburnu Tüm Rumeli Türkleri Dayanışma Derneği sahne aldı.
Yöresel ikramların ardından konser alanındaki sahneye Rumeli'nin sevilen şarkıcılarından Arif Şentürk ve Ramazan Günay birlikte el ele çıktı. İki sanatçı 'Aman doktor' türküsünü söyledikleri sırada sanatçı Ramazan Günay bir anda yere yığıldı. Uzun süre kendisine kalp masajı yapılan Günay daha sonra hastaneye kaldırıldı. 71 yaşındaki sanatçı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Vefat haberinin 15 Temmuz Meydanına ulaşmasının ardından Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un talimatıyla gece iptal edildi.
KANARYA MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLECEK
55 yıllık müzik hayatına yüzlerce türkü sığdıran Ramazan Günay, TV kanallarında program yapıyordu. Günay'ın cenazesi Küçükçekmece Sultan Murat Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Kanarya Mezarlığı'na defnedilecek.
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