Başkentte sahte içki operasyonu: 4 milyon TL değerinde etil alkol ele geçirildi!

Ankara'da, sahte içki üretimi yapılan bir depoya düzenlenen operasyonda, 4 milyon TL değerinde 3,5 ton etil alkol ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 kişi de gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 23.06.2023 - 14:38
Başkentte sahte içki operasyonu: 4 milyon TL değerinde etil alkol ele geçirildi!
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Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Altındağ ilçesinde bulunan bir depoya dün operasyon düzenledi. 

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken; sahte içki üretiminde kullanılan yaklaşık 4 milyon TL değerinde 3,5 ton etil alkol ele geçirildi. 

Şüpheli hakkında 5607 Sayılı "Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu" ve ilgili diğer kanunlar uyarınca adli işlem başlatıldı. 


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