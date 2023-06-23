Başkentte sahte içki operasyonu: 4 milyon TL değerinde etil alkol ele geçirildi!

Yayınlanma: 23.06.2023 - 14:38

Güncelleme: 23.06.2023 - 14:38

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Altındağ ilçesinde bulunan bir depoya dün operasyon düzenledi.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken; sahte içki üretiminde kullanılan yaklaşık 4 milyon TL değerinde 3,5 ton etil alkol ele geçirildi.

Şüpheli hakkında 5607 Sayılı "Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu" ve ilgili diğer kanunlar uyarınca adli işlem başlatıldı.