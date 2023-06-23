Başkentte sahte içki operasyonu: 4 milyon TL değerinde etil alkol ele geçirildi!
Ankara'da, sahte içki üretimi yapılan bir depoya düzenlenen operasyonda, 4 milyon TL değerinde 3,5 ton etil alkol ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 kişi de gözaltına alındı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Altındağ ilçesinde bulunan bir depoya dün operasyon düzenledi.
Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken; sahte içki üretiminde kullanılan yaklaşık 4 milyon TL değerinde 3,5 ton etil alkol ele geçirildi.
Şüpheli hakkında 5607 Sayılı "Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu" ve ilgili diğer kanunlar uyarınca adli işlem başlatıldı.
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