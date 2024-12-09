'Sahte alkol cezaları caydırıcı olmalı'

Yayınlanma: 09.12.2024 - 10:03

Güncelleme: 09.12.2024 - 11:21

Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, Türkiye'de gıdalarda taklit ve tağşiş sorununun uzun süredir devam ettiğini belirterek, sahte üretimin ciddi boyutlara ulaştığını aktardı. Özellikle sahte alkol konusunun doğrudan insan hayatını tehdit ettiğini belirten Manavoğlu, yılbaşı kutlamalarından önce bu konuda uyarılarda bulundu. Manavoğlu, “Ülkemizde gıdalarla ilgili taklit konusunda zaten birçok sıkıntı yaşıyoruz. Tabii bunun köküne baktığımızda ekonomi bir sebep. Biraz etik anlamında ne yazık ki üreticilerde de ciddi problemlerimiz var. Alkol kısmına geldiğimizde, özellikle sahte alkol dediğimiz an hakikaten sıkıntılar çok fazla. Sahte alkolün şakası yok. Özellikle metil alkol oranının limitler üzerinde olması görme kaybı ve sonrasında ölüme kadar götüren bir noktaya varıyor" dedi.

''TURİZM SEKTÖRÜNDE HASSASİYET ŞART''

Başkan Manavoğlu, piyasada kayıt dışı ve kaçak alkolün de yaygın şekilde bulunduğunu, bu ürünlerin genellikle ruhsatsız ve onaysız yerlerde üretildiğini ifade etti. Antalya gibi turizm şehirlerinde yoğun alkol tüketimi nedeniyle risklerin daha da arttığını belirten Manavoğlu, “Antalya bir turizm şehri ve turizmde ciddi rekorlar kırıyor. Bu sene de turizmde çok sayıda misafir barındırıyoruz ve çok ciddi alkol tüketimi oluyor. Otellere yapılan denetimlerde, baskınlarda kaçak alkol yakalandığını gördük. İç piyasada bunun önüne geçilmesi ve minimize edilmesi gerekiyor. Yapılan denetimlerde sahte, kaçak alkol tespit ediliyor ama ne yazık ki piyasada da çok ciddi sahte ve kaçak alkolün dolaştığını zaten tahmin edebiliyoruz. Özellikle merdiven altı diye tabir ettiğimiz, kayıtsız onaysız ruhsatı olmayan yerlerde karşımıza çıkıyor. Bu da turizm kenti Antalya için risk oluşturuyor" dedi.

Denetimlerle ilgili Tarım Orman Bakanlığı'na ciddi görev düştüğünü belirten Manavoğlu, "Aynı şekilde kolluk kuvvetlerinin de yollardaki denetimlerde iyi bir şekilde incelemesi, bolca numune alınması gerekiyor. Antalya gibi bir yerde bu tarz bir zehirlenme ve ölüm olayları, özellikle turizm tesislerinde ciddi bir reklamasyona sebep oluyor. Bu da ülkenin turizm itibarını ne yazık ki zedeleyebiliyor. Turizm işletmelerinde, riskli olan işletmelerde bu denetim sıklığının artırılması, alkol grubundan ciddi örnekler alınarak bunların analizleri sonucunda gerekli yaptırımların uygulanması gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

TÜKETİCİLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN NOKTALAR

Tüketicilerin de dikkat etmesi gereken noktalar olduğunu belirten Manavoğlu, bu konuda uyardı. Sahte alkole karşı tüketicinin alabileceği önlemleri aktaran Manavoğlu, “Tüketicinin, alkol alışverişinde belli başlı kontrolleri yapması gerekiyor. Bir kere bilindik ürünler üzerinden ilerlemesi gerekiyor. Bilindik yerlerden alışverişini yapması gerekiyor. Öyle köşede kıyıda ambalaja uygun olmayan TAPDK ruhsatı, bandrolü olmayan veya varsa da TAPDK bandrolü açılmış, yırtılmış ya da görsel olarak rahatsız eden bir nokta varsa tüketicinin mutlaka o üründen uzak durması gerekiyor. Yani tüketicinin yapabileceği en başta, alışveriş yaptığı yeri iyi seçmesi ve alacağı ürünü mutlaka gözle kontrol etmesi gerekiyor. Gözle kontrolde alkol oranını anlayamayız ama en azından ambalajda bir kusur oluşu bile kurtarıcı olabilir. Sonuçta merdiven altı üretimde ister istemez göze çarpabilen noktalar olabiliyor. Tüketici bu noktalara dikkat etmeli" dedi.

''CAYDIRICI CEZALAR UYGULANMALI''

Tarım ve Orman Bakanlığı ile kolluk kuvvetlerinin sahte alkolle mücadelede kritik rol oynadığını dile getiren Manavoğlu, denetimlerin sıklaştırılması ve numune analizlerinin artırılması gerektiğini belirtti. Caydırıcı cezaların uygulanmasının kamu sağlığını korumak açısından önemli olduğunu vurgulayan Manavoğlu, “Metil alkol oranı çok tehlikeli. Sahte alkol yakalanıyor ama örnek veriyorum etil alkol oranı tutmuyor. O noktada cezası daha az oluyor. Denetim sayılarının artırılması, yaptırımların artırılması gerekiyor. Çünkü bu durum direkt kamu sağlığını tehdit eden bir durum ve ciddi anlamda insanların hayatının söz konusu olabileceği bir durum. O yüzden bakanlığın bu noktadaki caydırıcı cezaları uygulaması gerekiyor" diye konuştu.