'Sahte altın' satarak 1 milyon 325 bin TL'lik vurgun yapan 19 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar’da sosyal medya üzerinden açtıkları kadın profilleri ile kendilerini çoban olarak tanıtarak yaptıkları sahte altınları satıp 1 milyon 325 bin TL’lik vurgun yapan 4’ü kadın 19 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Yayınlanma: 09.03.2024 - 11:34
'Sahte altın' satarak 1 milyon 325 bin TL'lik vurgun yapan 19 kişi tutuklandı
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Çay ilçesi Yeşilyurt köyünde yaşayan bazı şüpheli şahısların sosyal medya üzerinden kadın ismiyle profil oluşturup, kendilerini çoban olarak tanıtıp, kendi üretmiş oldukları sahte altınları buluntu define ürünü şeklinde göstererek bu işlere meyilli şahıslara satmak suretiyle dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

Ardından savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yapılan incelemelerde nitelikli dolandırıcılık eylemlerine toplam 19 şüpheli şahsın katıldığı ve Türkiye’nin farklı illerinden 5 şahsı dolandırdıkları, yine farklı illerde bulunan 8 şahısla dolandırıcılık amaçlı görüştükleri belirlendi.

Şahısların gerçekleştirdikleri dolandırıcılık olaylarından ilk aşamada toplamda 1 milyon 325 bin TL maddi kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilirken, mahkemeye çıkarılan şahısların tamamı ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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