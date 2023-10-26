Sahte avukat cinsel içerikli fotoğrafa uzlaştırma talebiyle 72 bin 600 TL dolandırdı

Yayınlanma: 26.10.2023 - 11:01

Güncelleme: 26.10.2023 - 11:46

Alınan bilgiye göre, Trabzon’un Akçaabat ilçesinde yaşayan A.K. (50) isimli kişiyi telefonla arayarak kendini avukat olarak tanıtan bir şahıs kadın bir şahsa sosyal medya üzerinden taciz içerikli fotoğraflar atıldığı ve bayan şahsın şikayetçi olduğunu söyledi.

PARAYI GÖNDERDİ, BİR DAHA ULAŞAMADI

Kadın şahıs ile A.K.’yi uzlaştırmak için para talep eden avukat, söylediği hesaba 72 bin 600 TL para gösterilmesini talep etti. Kendini avukat olarak tanıtan şahsın söylediği hesaba parayı gönderen A.K. daha sonra telefon ile aradığı sahte avukata ulaşamadı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Dolandırıldığını anlayan A.K. Akçaabat Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine polis ekiplerince kendini avukat olarak tanıtan şahsın tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.