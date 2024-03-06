Sahte belge düzenlemişler... Üniversitede kontenjan usulsüzlüğü!

İstanbul'da orta öğretimden mezun olduktan sonra yurt dışında eğitim görmüş gibi "sahte denklik" belgeleri hazırlatarak üniversitelerde yabancılara tanınan yüzde 10 kontenjanından faydalanıp tıp, hukuk, eczacılık gibi bölümlere yerleştirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 13 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 30 kişi gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 06.03.2024 - 12:21
Sahte belge düzenlemişler... Üniversitede kontenjan usulsüzlüğü!
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İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin Türkiye’de orta öğretim kurumlarından mezun oldukları halde yurt dışında eğitim görmüş gibi yalan söyleyerek milli eğitim müdürlüklerinden "sahte denklik" belgesi temin edip üniversitelerin yabancı öğrenci kontenjanından faydalandığını belirledi.

Şüphelilerle ilgili çalışma başlatan polis, bu kişilerin temin ettikleri sahte belgelerle üniversitelerin tıp, hukuk, eczacılık gibi bölümlerinde eğitim gördüğünü tespit etti. Çalışmaların ardından İstanbul merkez olmak üzere Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Ağrı, Gaziantep, Tekirdağ, Diyarbakır, Hatay, Kahramanmaraş, Isparta, Mardin ve Şırnak’ta şüphelilere ait adreslere operasyon düzenlendi.

13 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON! 

Eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda sahte eğitim-öğretim denklik belgesi düzenlemek suretiyle, yüksek öğretim kurumlarına kayıt yaptırarak okuyan, mezun olan ve çalışan 30 şüpheli yakalandı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.


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