Sahte belgelerle ikamet çıkarmışlar... 13 şüpheli gözaltına alındı!

Kocaeli'nde, yabancı uyruklu kişilere usulsüz ve sahte belgelerle geçici ikamet belgesi çıkardığı iddia edilen 13 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şebekenin faaliyetlerine aracılık eden 53 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 17.10.2023 - 17:36
Sahte belgelerle ikamet çıkarmışlar... 13 şüpheli gözaltına alındı!
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu kişilere usulsüz ve sahte belgelerle geçici ikamet belgesi çıkardığı iddia edilen suç şebekesine yönelik operasyon düzenledi.

53 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI!

Operasyonda, "nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve işyerlerinde  yapılan aramalarda da çok sayıda sahte belge ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında şebekenin suç faaliyetlerine aracılık eden ve ikametlerini kullandıran toplam 53 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.


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