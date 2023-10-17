Sahte belgelerle ikamet çıkarmışlar... 13 şüpheli gözaltına alındı!
Kocaeli'nde, yabancı uyruklu kişilere usulsüz ve sahte belgelerle geçici ikamet belgesi çıkardığı iddia edilen 13 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şebekenin faaliyetlerine aracılık eden 53 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu kişilere usulsüz ve sahte belgelerle geçici ikamet belgesi çıkardığı iddia edilen suç şebekesine yönelik operasyon düzenledi.
53 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI!
Operasyonda, "nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve işyerlerinde yapılan aramalarda da çok sayıda sahte belge ele geçirildi.
Soruşturma kapsamında şebekenin suç faaliyetlerine aracılık eden ve ikametlerini kullandıran toplam 53 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.
arama belge dolandırıcı dolandırıcılık Emniyet gözaltı kaçak Kaçakçılık kocaeli Operasyon İkamet sahtecilik Soruşturma sahte belge yabancı
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan Tunç'tan 'ihbar dilekçesi' açıklaması
- İYİ Parti'nin 'işbirliği' şartı belli oldu
- 'Patates hat'la vurgun düzeni
- 'Benekli Ayhan'a sokak ortasında saldırı!
- Emeklilik yaşında yeni düzenleme geliyor!
- 'Allah var, Kılıçdaroğlu'nu ciddiye almadım'
- İYİ Parti'den İmamoğlu'na 'ittifak' yanıtı
- TRT muhabiri Elif Akkuş gözaltına alındı
- 'Bu vatana ihanettir'
- Eski sevgilisini darbetmişti: Ünlü oyuncunun oğlu çıktı