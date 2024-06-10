Sahte dedektifler operasyonla yakalandı
‘Dedektiflik’ faaliyetleri adı altında kişisel verileri hukuka aykırı olarak temin ettikleri ve cep telefonu programları üzerinden ruhsatsız silah ticareti gerçekleştirdikleri tespit edilen 23 şüpheli, Kocaeli merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin dedektiflik faaliyetleri adı altında kişisel verileri hukuka aykırı olarak temin ettikleri ve cep telefonu programları üzerinden ruhsatsız silah ticareti gerçekleştirdikleri belirlendi.
23 şüpheli, Kocaeli merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Yapılan aramalarda takip cihazı, 3 pompalı tüfek, 5 tabanca, 3 şarjör ve 165 fişek ele geçirildi.
Şüphelilerden 7’si işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 16’sı ise Gebze Adliyesi’ne sevk edilecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Erken seçim' anketinde şaşırtan sonuç
- Bayram ikramiyesi ödemeleri başladı!
- Belçika Başbakanı De Croo'dan istifa kararı
- Ali Koç yeniden Fenerbahçe başkanı!
- Murat Ülker'den seçim sonrası paylaşım!
- Aziz Yıldırım'dan seçim sonrası ilk açıklama
- Dans etkinliğini bastılar
- 'Özel, partimizin adını kullanıyor'
- 'Karaciğer nakline kadar varabiliyor...'
- Erdoğan'dan 'elektronik sigara' çıkışı