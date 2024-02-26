'Gıda Dedektifi' hesabının sahibi kim? 'Gıda Dedektifi' hesabının sahibi neden tutuklandı?

Sosyal medyada gıda sektörüne dair yaptığı paylaşımlarla bilinen "Gıda Dedektifi" isimli hesabın sahibinin kim olduğu merak edildi. "Gıda Dedektifi" isimli hesabın sahibinin neden tutuklandığı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, 'Gıda Dedektifi' hesabının sahibi kim? 'Gıda Dedektifi' hesabının sahibi neden tutuklandı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.02.2024 - 20:40
'Gıda Dedektifi' hesabının sahibi kim? 'Gıda Dedektifi' hesabının sahibi neden tutuklandı?
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Sosyal medyada gıda sektörüne dair yaptığı paylaşımlarla bilinen "Gıda Dedektifi" isimli hesabın sahibi geçtiğimiz aylarda gözaltına alınmış ve daha sonra serbest bırakılmıştı. "Gıda Dedektifi" isimli hesabın sahibi  bir kez daha gözaltına alındı. Yurttaşlar "Gıda Dedektifi" isimli hesabın sahibinin kim olduğunu ve neden tutklandığını merak ediyor. Peki, 'Gıda Dedektifi' hesabının sahibi kim? 'Gıda Dedektifi' hesabının sahibi neden tutuklandı? İşte ayrıntılar...

GIDA DEDEKTİFİ HESABININ SAHİBİ KİM?

Musa Özsoy, 2016 yılı Mart ayında Gıda Dedektifi isimli sosyal medya hesabını açtı.

MUSA ÖZSOY KİM?

Musa Özsoy, 1983 yılında İstanbul Fatih’te doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden mezun olduktan sonra 2008 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Gayrimenkul Geliştirme Yüksek Lisans programına başladı. 

MUSA ÖZSOY NEDEN TUTKLANDI?

Sosyal medyada gıda sektörüne dair yaptığı paylaşımlarla bilinen "Gıda Dedektifi" isimli hesabın sahibi Musa Özsoy, 2023 yılında da gözaltına alınmıştı.

‘Gıda Dedektifi’ hesabından yapılan açıklamada haklarında yapılan suç duyurusu nedeniyle Özsoy'un ifade verdiği ve ardından serbest bırakıldığı bildirilmişti.


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