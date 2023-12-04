Sahte dekont düzenleyerek 30 kişiyi dolandırdı

Yayınlanma: 04.12.2023 - 11:43

Güncelleme: 04.12.2023 - 11:43

Kayseri'de cep telefonu, oyun konsolu, bilgisayar, elektronik eşya satan yurttaşları arayıp ürünü beğendiğini ve satın almak istediğini belirtip satıcıyla buluşan G.A. (36) ürünün parasını internet bankacılığı yoluyla gönderdiğine dair sahte dekont düzenleyerek satıcıya göndererek 30 kişiyi dolandırdı.

Şikayet üzerine harekete geçen Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şahsın adresini tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, G.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan G.A., adliyeye sevk edildi.

DOLANDIRICILIK DOSYALARINDA ARANMASI VAR

Öte yandan, ekipler tarafından gözaltına alınan G.A.’nın 30 farklı "nitelikli dolandırıcılık" dosyasından aranması olduğu ve bu suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.