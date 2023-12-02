Dolandırıcıların yeni yöntemi: Hesap kiralama

02 Aralık 2023 Cumartesi

Farkındaysanız ekonomi ne zaman bozuldu ve enflasyon tepetaklak oldu, dolandırıcılık vakaları, karapara aklama sistemleri, sanal bahisler, kumar vb. tüm toplumu bozan olaylar arttı.

Özellikle dolandırıcılık konusunda mağdurlardan ele geçirilen paranın takibinin imkânsızlaştırılması adına yeni bir sistem kurdular.

‘HESAP KİRALAMA!’

Yüzde 5 kazanç vaadi, burs vaadi veya “icralık olanlara, sicili bozuk olanlara, kredi borcunu ödeyemeyenlere, paraya ihtiyacı olanlara, gün içerisinde kefilsiz kredi sağlıyoruz” vaatleri ile başvuranların hesaplarını kiralıyorlar.

Binlerce hesap dolandırıcılar tarafından atlama hesap olarak kullanılıyor. Dolandırıcılıktan veya sanal bahisten elde edilen para yurttaşların hesaplarına sıra ile aktarılıyor. Aktarılan para en sonunda takibi çok zor olan kripto paralara çevriliyor.

Anne ve babalara sesleniyorum, yurttaşlara çağrı yapıyorum uyarılarımı lütfen dikkatlice okuyun.

Bir grup vatandaş bana ulaştı. Artık sayıları o kadar fazla hale gelmiş ki grup kurarak başlarına gelen felaket hakkında ne yapmaları gerekeni konuşur vaziyete gelmişler. Kimisi öğrenci, kimisi ev hanımı, kimisi işsiz, kimisi emekli...

Anlatayım.

İ.N. isimli genç bir öğrenci kardeşimiz. www.bursveriyoruz.net adlı bir siteye burs başvurusunda bulunuyor. Sedef Agar isimli (ad, soyad sahte olabilir) bir kişi “0533 024 81 68” numaralı telefondan İ.N. isimli öğrenciye ulaşıp “Dokuz ay boyunca geri ödemesiz burs desteği sağlıyoruz. Her ay hesabınıza kesintisiz 2.500 TL para yatıracağız” diyor. Devamla, “Başvurunun onaylanması adına IBAN numaranıza 105 TL aktarım sağlandı. Vermiş olduğumuz IBAN’a 103 TL olarak iadesini sağlar mısınız? 2 TL işlem ücreti kesiyor banka, sizden gitmemesi için açıklama kısmı oluyor para aktarırken oraya isim soyisminizi veya burs için gönderilen paranın iadesini yapınız. 3 gün içerisinde size mesaj ile dönülecektir” ifadeleriyle mesaj gönderiliyor.

Genç kardeşim hesabında Sedat Kılıçaslan isimli kişi tarafından ve Enes Sumeli adlı kişilerden gönderilen 205 TL parayı görüyor ve aynı IBAN numarasına değil de başka bir IBAN numarasına gönderilmesi istendiği için durumdan şüpheleniyor. Genç kardeşimize tehdit üzerine tehdit mesajları geliyor. Ardından “0507 407 45 65” numaralı telefondan genç kardeşimizin babasına ulaşıyorlar ve “Parayı bize iade edin, yoksa senin ve kızının a..., bilgileriniz elimde, bu bilgiler ile kızının da senin de hayatını bitireceğim...” diye tehdit ve hakaretlerde bulunuyorlar. Baba konu hakkında şikâyetçi oldu.

Ya ailelerin haberi olmadan bu tuzağa düşen gençler?

Sosyal medyada uydurma bir vakıf adı ile “Burs veriyoruz” vaadi diye gençlere ulaşıyorlar. Ya da gençler ailelerine destek olabilmek adına reklam verilen sitelere başvuru yapıyorlar. Yaptıkları başvuru hayatlarını kâbusa çeviriyor. Dolandırıcılar gençlerden tüm kimlik bilgilerini ve öğrenci bilgilerini alıyorlar ve elektronik para uygulamalarını indirmelerini ve hesap açmalarını istiyorlar. Destek alacağını düşünen gençler ne yazık ki dolandırıcıların ağına düşüyor. Adlarına elektronik para uygulamalarından hesaplar açılıyor. Dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıyorlar.

Diğer bir yöntem ise “kredi çekme sorunu yaşayan herkese profesyonel danışmanlık hizmeti ile profesyonel çözüm” vaadi ile kişilere ulaşıp hesap bilgilerini alıyorlar. Hem ek gelir elde etmek isteyen hem hesaplarının düzelmesini isteyen kişiler tüm banka hesaplarını dolandırıcılara teslim ediyorlar. Dolandırıcılar bahis veya dolandırıcılık paralarını bu hesaplara aktarmaya başlıyorlar. Hesap sahibi bihaber şekildeyken kendisine gelen mahkeme evrakını gördüğünde dolandırıldığını ve artık kendisinin de dolandırıcılık suçlaması ile karşı karşıya kaldığını anlıyor. Hayatları kâbusa dönüyor ve ağır ceza mahkemelerinden ceza alıyorlar.

Değerli dostlar...

Bu dolandırıcıların kimlikleri gerçek olmadığı için bulunması zor oluyor ancak hesap sahipleri gerçek kişiler olduğu için tüm dolandırıcılık davasında yargılanan bu kişiler oluyorlar. Dolandırılan insanların mağduriyeti giderilse dahi açılan kamu davasında mahkûm oluyorlar.

Hata yaparak dolandırıcılara hesaplarını kiralayan bu kişiler asıl dolandırıcıların peşine düşmüş ve tespit etmeye çalışmışlar.

Dolandırıcıların hesaplarını takip eden bu kişilerden birisi, TRANSCAN adlı kripto hesapta toplanan dolandırıcılık parasını tespit etmiş. Ekran görüntüsüne göre hesapta tam 12 milyon 105 bin dolar para var. Paranın dakika dakika hesaplara girişini belgelemişler.

Uzatmayayım... Tek dileğim yöntemlere aşina olup dikkatli olmanız.