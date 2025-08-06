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Sahte diplomayla psikologluk yapılıyor: Halıcıdan psikolog

Sahte diplomayla psikologluk yapılıyor: Halıcıdan psikolog

6.08.2025 04:00:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Sahte diplomayla psikologluk yapılıyor: Halıcıdan psikolog

Çukurova Elektrik Lisesi mezunu olduğu ortaya çıkan ve sosyal medyada 109 bin takipçisi bulunan Abdullah Volkan Uçak’ın, Ege Üniversitesi psikoloji diploması ve klinik yüksek lisansına ait sahte mezuniyet belgesiyle İzmir’de hasta kabul ettiği iddia edildi.

Ortaya çıkan sahte diplomalı isimlerin arasında sosyal medyada 109 bin takipçili klinik psikolog Abdullah Volkan Uçak da var. İddiaya göre Çukurova Elektrik Lisesi’ni bitiren Uçak için Ege Üniversitesi psikoloji lisans ve klinik psikoloji yüksek lisans programlarından sahte mezuniyet kaydı oluşturuldu.

İzmir’de hasta almaya devam eden Uçar’ın seans başı da 4 bin 500 lirayı bulan ücret talep ettiği belirlendi. Uçak verdiği bir söyleşide internet üzerinden İrlanda Dublin Üniversitesi’nden psikoloji eğitimi aldığını, yüksek lisans da yaptığını söyledi. Uçak, halı yıkama işi yaptığını da itiraf etti.

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