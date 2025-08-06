Sahte diplomayla psikologluk yapılıyor: Halıcıdan psikolog

Ortaya çıkan sahte diplomalı isimlerin arasında sosyal medyada 109 bin takipçili klinik psikolog Abdullah Volkan Uçak da var. İddiaya göre Çukurova Elektrik Lisesi’ni bitiren Uçak için Ege Üniversitesi psikoloji lisans ve klinik psikoloji yüksek lisans programlarından sahte mezuniyet kaydı oluşturuldu.

İzmir’de hasta almaya devam eden Uçar’ın seans başı da 4 bin 500 lirayı bulan ücret talep ettiği belirlendi. Uçak verdiği bir söyleşide internet üzerinden İrlanda Dublin Üniversitesi’nden psikoloji eğitimi aldığını, yüksek lisans da yaptığını söyledi. Uçak, halı yıkama işi yaptığını da itiraf etti.