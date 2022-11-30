'Sahte doktor' babasını da kandırmış: 'Kızımı okutmak için traktörümü sattım'
Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde sahte doktorluk yaparken gözaltına alınarak tutuklanan Ayşe Özkiraz'ın babası Ali Özkiraz'ı da kandırdığı ortaya çıktı. Ali Özkiraz, "Traktörümü satıp parasını kızıma gönderdim. Tıp kitapları için benden 35 bin lira para aldı. Annesinin ve üvey babasının da haberi var, saklıyorlar" dedi.
Tekirdağ'da Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde 1 yıldır pratisyen hekim olarak görev yapan Ayşe Özkiraz'ın, lise mezunu sahte doktor olduğu ortaya çıktı.
Kendisini pratisyen hekim olarak tanıtan sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın tutuklanmasının ardından, Tokat'ta yaşayan babası Ali Özkiraz önemli açıklamalar yaptı.
"KIZIMI OKUTMAK İÇİN TRAKTÖRÜMÜ SATTIM"
Telefonla açıklama yapan baba Özkiraz, kızını okutmak için sürekli para gönderdiğini belirterek, "Traktörümü satıp parasını kızıma gönderdim. Tıp kitapları için benden 35 bin lira para aldı. Devamlı oğlumla birlikte 2012 yılından beri ona para gönderiyordum. Bu paraları bunlar aile içinde mi yediler? Annesinin ve üvey babasının da haberi var, saklıyorlar. Kızım bana geçen sene doktor olduğunu söyledi. Oğlum ile telefonda konuşuyordu, ben de şüphelendim sordum, kızım, 'Süper puan ile mezun oldum' dedi. Ağabeyi de şokta, 5 çocuğunun rızkını Ayşe'ye verdi. Oğlum da kullanıldı. Ben daha önce şüphelenip oğluma sordum, 'Bu kızın yaşı tutmuyor? Nasıl bitirdi okulu' dedim. Ben hayatımda 19 yaşında doktor görmedim" dedi.
"BELGELERİNİ GÖRMÜŞTÜK"
Özkiraz'ın kaldığı yurdun sorumlusu ise "Burada 4-5 ay kaldı. Belgelerin hepsini görmüştük, normal bir öğrencinin böyle bir şey yapabileceğini düşünmediğimiz için şüphelenmedik. Arkadaşları söyleyince öğrenci işlerine sorduk, öğrenci olmadığını anlayınca gönderdik" ifadelerini kullandı.
İlgili Haberler
- 'Sahte doktor'un oyununu uzman doktorun dilekçesi bozdu: 'Sohbetlerimizde tıp bilgisinin çok yetersiz olduğunu fark ettim...'
- 'Sahte doktor' soruşturmasında banka hesapları incelenecek
- 'Sahte doktor' skandalında yeni gelişme: Kendine 'Çapa'nın gururu' diye çelenk yollamış
- Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni skandal: Sahte doktordan 'sahte doktor' ihbarı!
-
Video Haberler
- Burdur Gölü'nün tükenişi
- Kestanelerin sofralara yolculuğu başladı
- Hurda cihazların içinde altın arıyor
- El koyulan albino piton yeni yuvasında
- Korunmak için başladığı sporda milli takıma yükseldi
- Hayalindeki ‘School Bus’ ile dünya turuna çıkıyor
- 'Sıfır atık' projesine destek için 637 kilo kağıt topla
- Atık ahşapları oyuncaklara hayata döndürüyor
- Beslediği sincaplara çocuğu gibi bakıyor
- Gözlerine inanamadı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Taksiciye yalvaran köpek gibi hissediyorum'
- Ege'de korkutan deprem: 16 saat arayla...
- Mide bulandıran öykü
- Uzmanlar salgının 'en ağırı' diyerek uyardı
- 'Sayın Kılıçdaroğlu...'
- Sözleşmeli personel kadroya nasıl alınacak?
- 'Zehir zıkkım olsun Erdoğan!'
- Erdoğan duyurdu: Afet bölgesi ilan edildi
- Resmen itiraf ettiler: 500 kişi öldü!
- Süleyman Soylu'ya zehir zemberek sözler