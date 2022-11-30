'Sahte doktor' soruşturmasında banka hesapları incelenecek

30 Kasım 2022 Çarşamba, 15:45

Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan ve diğer doktorların şüphelenip, şikayette bulunmasıyla gözaltına alındıktan sonra sahte diploma ile hastanede görev yaptığı anlaşılan Ayşe Özkiraz'ın tutuklanmasının ardından olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı'nın gönderdiği 2 müfettiş, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne 4 gün süren çalışmalarını tamamladı.

Ayşe Özkiraz'ın verdiği ifadeden yola çıkan müfettişler, başhekim Mehmet Ali Filiz, İdari ve Mali Hizmet Müdürü Tufan Çetinkaya ile görevli cerrahlar ile asistanların da ifadelerine başvurdu.

ÖZKİRAZ NE DEMİŞTİ?

Ayşe Özkiraz, ifadesinde şu iddialarda bulunmuştu:

"Çerkezköy Devlet Hastanesi'ndeki tüm cerrahi branşlarda doktorlarıyla iletişim kurdum, muhabbet ettim. Birçok kez ameliyatlara izleyici olarak katıldım. Doktor M.K.'nin hastalarını ameliyattan sonra yapılan dikiş işlemini bizzat kendim yaptım. Diğer cerrahların da ameliyatlarına katıldım ancak bu diğer doktorların ameliyatlarında herhangi bir tıbbi işlem yapmadım. Sadece gözlemci oldum. Bu ameliyatlara hep doktorların rızasıyla girdim. Hastanede herkes beni sevmişti. Burada bulunduğum zaman zarfında zaman zaman önlük, forma giyip stetoskop takıyordum. Birçok muayene ve ameliyata katıldım."

Müfettişlerin ayrıca hastanede detaylı incelemelerde bulunduğu öğrenildi. Müfettişlerin tomografi, emar ve ameliyathane kısımlarında da incelemelerde bulunduğu belirtildi. İncelemelerini tamamlayan müfettişler, Çerkezköy'den ayrıldı.

BANKA HESAPLARI DA İNCELEMEYE ALINDI

Soruşturma kapsamında daha önce el konulan cep telefonu incelemesi süren Ayşe Özkiraz'ın banka hesapları da incelenmeye alındı.

Özkiraz ise ifadesinde, üzerine atılı suçlamaları kabul etti. Özkiraz, "Bu süreçte kimseyi maddi olarak mağdur etmedim. Tıp fakültesini kazanamadığım için ailemden korkarak yalan söyledim. Sonra bir sarmalın içerisine girip çıkamadım. Çok pişmanım, işlerin bu noktaya gelmesini hiç istemezdim. Herhangi bir akıl hastalığım yok. Pişmanlığımı ifade ederek, üzerime atılı suçlamayı bu haliyle kabul ediyorum" dedi.

Ayşe Özkiraz'ın zaman zaman sakinleştirici ilaç aldığını ve bu ilacı içince rahatladığını söylediği belirtildi.

İDARİ SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Özkiraz'ın "sahte doktor" olduğu iddiasına tutuklandığı olaya ilişkin idari soruşturmanın tamamlandığı, adli soruşturmanın ise sürdüğü belirtildi.

Çerkezköy ilçesindeki olayla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan görevlendirilen 2 müfettiş, idari soruşturma kapsamında incelemelerini tamamlayıp hastaneden ayrıldı. Olaya ilişkin adli soruşturma ise devam ediyor.

Adli soruşturma kapsamında ise sahte evrakların gerçek evraklarla karşılaştırılmalarının yapılacağı, tutuklu Ayşe Özkiraz'ın (21) cep telefonundaki incelemenin de sürdüğü öğrenildi.