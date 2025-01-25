Sahte doktor, sülüklerle yakalandı

Muğla'da kendisini doktor olarak tanıtan T.Ö.Y., yetkisiz tedavi uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Operasyonda tedavide kullandığı sülükler ve tıbbi malzemeler ele geçirildi.

Sahte doktor, sülüklerle yakalandı
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DHA
Yayınlanma: 25.01.2025 - 13:58

Muğla'da kendisini doktor olarak tanıtıp, iletişime geçen kişilere yetkisiz yöntemlerle tedavi uyguladığı ileri sürülen T.Ö.Y., gözaltına alındı. Operasyonda, şüphelinin tedavide kullandığı belirlenen sülükler de ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ortaca ilçesinde yaşayan T.Ö.Y.'nin, çevresinde kendisini doktor olarak tanıtıp, çeşitli hastalıkları tedavi ederek haksız kazanç sağladığı bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelinin evine dün gerçekleştirilen operasyonda 107 sülük, 468 hacamat kupası, 2 paket ağızlık, 4 kupa vakum tabancası, 6 paket hidrofil pamuk, 166 steril cerrahi neşter, 2 paket cerrahi eldiven, 1 pos cihazı, 2 randevu defteri ele geçirildi. Gözaltına alınan T.Ö.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.


Etiketler: #sülük #muğla

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