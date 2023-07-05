'Büyü' vaadiyle taciz ve dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

Yayınlanma: 05.07.2023 - 13:42

Güncelleme: 05.07.2023 - 13:44

Yapılan bir ihbarı değerlendiren Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, internet üzerinden kendini medyum olarak tanıtıp, kadınlara yönelik, 'sevgilini sana geri getireceğim', 'kocanı tekrar sana bağlayacağım', 'her türlü büyü yaparım' gibi vaatlerle ilan veren M.Ç.'yi takibe aldı.

Polis ekipleri, savcılık talimatıyla, kadınları yaklaşık 500 bin TL dolandırdığı ve tacizde bulunduğu iddia edilen M.Ç.’yi gözaltına aldı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada, ruhsatsız bir tabanca, başkasına ait sahte polis kimliği ile kadınlardan aldığı tahmin edilen bir miktar para ele geçirdi.

Emniyet'teki sorgusu devam eden M.Ç., ifadesinin ardından adliyeye çıkartılacak.