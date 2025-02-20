Sahte içki kabusu sürüyor... Ölü sayısı 61'e yükseldi!
Ankara'da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 61'e yükseldi. Sahte içkiden etkilenen 36 kişinin ise, hastanede tedavisinin sürdüğü aktarıldı.
Sahte içki nedeniyle yaşanan ölümler artıyor. Ankara'da hayatını kaybedenlerin sayısı 59'dan 61'e yükseldi. Yoğun bakımda tedavileri sürenlerin sayısının ise 36 olduğu aktarıldı.
30 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI!
Ankara'daki cumhuriyet başsavcılıklarının sahte içki üreten ve ticaretini yapanlara karşı soruşturmaları da sürüyor. Soruşturmalarda 30 kişi hakkında tutuklama kararı verilirken, 32 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı 99 soruşturma dosyası kapsamında sahte içki üretenlerin yakalanmasına ilişkin çalışmalar sürüyor.
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