Jandarmadan Tekirdağ’da 'sahte içki' baskını: Tam 694 litre...
Tekirdağ’da jandarmanın düzenlediği operasyonlarda 694 litre sahte içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkiye genelinde yürütülen ‘kaçak/sahte alkollü içki uygulaması’ kapsamında 84 içkili yer, 108 büfe, 149 bakkal ve 80 kahvehanede, 159 personel, 53 ekiple denetimlerde bulundu.
Denetimlerde, 694 litre sahte içki, 4 alkol damıtma düzeneği, 50 bin makaron, 10 kilo tütün ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yakalanan 5 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı.
Etiketler: #alkollü içki #Sahte içki #içki
En Çok Okunan Haberler
-
- Gezi davasında beraat kararları!
- Bakan'dan 'bayram ikramiyesi' açıklaması
- Mansur Yavaş’tan dikkat çeken paylaşım!
- Ön seçim tarihi belli oldu!
- Özdemir Erdoğan’dan Zeki Müren’e büyük saygısızlık!
- 'Sucuk' yerine at ve eşek eti yedirmişler!
- Oğuz Çetin yoğun bakıma kaldırıldı
- Deprem raporu yayımlandı
- İzmir'de 'deprem' alarmı: AFAD harekete geçti
- Eylem Tok ve Timur Cihantimur için 'iade' kararı