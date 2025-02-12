Jandarmadan Tekirdağ’da 'sahte içki' baskını: Tam 694 litre...

Tekirdağ’da jandarmanın düzenlediği operasyonlarda 694 litre sahte içki ele geçirildi.

Jandarmadan Tekirdağ’da 'sahte içki' baskını: Tam 694 litre...
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DHA
Yayınlanma: 12.02.2025 - 11:32

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkiye genelinde yürütülen ‘kaçak/sahte alkollü içki uygulaması’ kapsamında 84 içkili yer, 108 büfe, 149 bakkal ve 80 kahvehanede, 159 personel, 53 ekiple denetimlerde bulundu.

Denetimlerde, 694 litre sahte içki, 4 alkol damıtma düzeneği, 50 bin makaron, 10 kilo tütün ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yakalanan 5 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı.


Etiketler: #alkollü içki #Sahte içki #içki

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