'Sahte içki' operasyonu: Aksaray'da 3 tutuklama
Aksaray'da düzenlenen sahte alkol operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ürettikleri sahte alkolü yılbaşında piyasaya sürmeye hazırlananlara yönelik çalışma başlattı.
Kent merkezinde 3 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 47 litre sahte alkol ve gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.
3 GÖZALTI
Polis ekipleri, İ.İ. (23), Ö.B. (44) ve Z.D'yi gözaltına aldı.
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