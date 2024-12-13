'Sahte içki' operasyonu: Aksaray'da 3 tutuklama

Aksaray'da düzenlenen sahte alkol operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

'Sahte içki' operasyonu: Aksaray'da 3 tutuklama
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AA
Yayınlanma: 13.12.2024 - 11:00

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ürettikleri sahte alkolü yılbaşında piyasaya sürmeye hazırlananlara yönelik çalışma başlattı.

Kent merkezinde 3 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 47 litre sahte alkol ve gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

3 GÖZALTI

Polis ekipleri, İ.İ. (23), Ö.B. (44) ve Z.D'yi gözaltına aldı.


Etiketler: #içki #sakarya

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