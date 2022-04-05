Sahte içkiden zehirlendi; 107 gün sonra yaşamını yitirdi

05 Nisan 2022 Salı, 13:39

Yenidoğan Mahallesi’nde oturan Güray Aksoy, geçen yıl 20 Aralık’ta satın aldığı sahte içkiyi tükettikten sonra fenalaşıp baygınlık geçirdi.

Yakınları tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Aksoy, buradaki tedavisi sırasında durumu ağırlaşınca yoğun bakım ünitesine alındı.

107 gündür tedavisi devam eden Güray Aksoy, yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Güray Aksoy’un cenazesi, Bağçeşme Camii’nde öğle kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.



