Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın paniği!

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

DHA
Yayınlanma: 11.10.2023 - 07:03
Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın paniği!
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Kayseri’de mobilya üretimi yapılan fabrikada yangın çıktı. Alevler kısa süre içerisinde büyürken, sevk edilen onlarca itfaiye, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Melikgazi ilçesinde bulunan Kayseri OSB 10. Cadde üzerindeki bir mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde büyürken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Alevlerin arasından yükselen dumanlarda gökyüzünü kapladı.


Kayseri Yangın

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