Sahte ilan ve şantajla 190 milyon liralık vurgun! Çete operasyonla çökertildi: 11 tutuklama

Mersin merkezli 10 ilde polisin düzenlediği operasyonla 190 milyon 965 bin TL’lik vurgun yapan çete çökertildi, 11 şüpheli tutuklandı,3’üne de ev hapsi verildi.

Sahte ilan ve şantajla 190 milyon liralık vurgun! Çete operasyonla çökertildi: 11 tutuklama
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İHA
Yayınlanma: 10.01.2025 - 09:54

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliğimi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde internet üzerinden sahte ilanla ürün satışı, bungalov ev kiralama ve şantaj yolu ile gerçekleştirilen ’Nitelikli Dolandırıcılık’ suçu çerçevesinde çalışma gerçekleştirdi.

190 MİLYON 965 BİN TL'LİK VURGUN

Ekiplerin yaptığı teknik ve fiziki çalışmalar da şüphelilerin 150 kişiden toplam 190 milyon 965 bin TL dolandırdığı belirlendi. Bunun üzerine Mersin merkezli Adana, Şanlıurfa, Ankara, Bitlis, Gaziantep, Kütahya, Samsun, Hatay ve Malatya’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 27 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile 3 tabanca ele geçirildi.

11 TUTUKLAMA

Mersin’e getirilen şüpheliler emniyette ifadeleri alınarak adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 11’i tutuklandı, 3’üne ev hapsi verildi. 13 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.


Etiketler: #Mersin #sosyal medya

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