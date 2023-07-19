Sahte kimlik ve pasaport düzenleyen suç örgütüne operasyon: 14 gözaltı
Mersin'de sahte kimlik, ehliyet ve pasaport düzenleyen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, kent genelinde organize suç örgütlerinin faaliyetlerini deşifre etmeye yönelik yaptığı çalışmanın ardından tespit edilen 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 14 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 7 tabanca, çok sayıda mermi ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ayrıca suç örgütü tarafından sahte kimlik, ehliyet, pasaport yapımında kullanılan 2 hologramlı baskı makinesi, 2 dizüstü bilgisayar, 84 basılmış ve Avrupa ülkelerinde geçerli kimlik kartı, Avrupa ülkelerinde geçerli basılmış 19 sürücü belgesi, 19 sim kart, sahte kimlik yapımında kullanılan 122 çipli kart ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Adreslerinde bulunamayan bazı şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Hem bağışıklığa hem beyne iyi geliyor
- Sedat Peker’den çarpıcı paylaşım
- Sırbistan'dan Türkiye'ye sert mesajlar
- Fulya Öztürk’ten eleştirilere yanıt
- Ahmet Kural dünyaevine girdi! İşte düğünden kareler
- İki vergide daha yüksek oranlı artış bekleniyor!
- İşte faiz, enflasyon ve büyüme anketi
- Merdan Yanardağ hakim karşısına çıktı
- 15 yıllık kiracısını gözünü kırpamadan öldürdü!
- Ligden düşecek takım sayısı belli oldu!