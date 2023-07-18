Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli hakkında tutuklama kararı!
Uşak'ta düzenlenen 4 ayrı uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 10 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlediği 4 ayrı operasyonda 10 şüpheliyi yakaladı.
Adreslerde yapılan aramalarda; 354 gram metamfetamin, 2 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
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