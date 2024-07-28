Sahte kimlikle sevgilisini bile kandırdı!

Bursa’da kendisini başka isimle tanıtıp sevgili olduğu kadının villasında aylarca saklanan şüpheli polise yakalandı. Gönül verdiği kişinin farklı isimli, hırsızlık suçundan aranan bir şüpheli olduğunu öğrenen kadın şaşkına döndü.

İHA
Yayınlanma: 28.07.2024 - 11:31
Sahte kimlikle sevgilisini bile kandırdı!
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Edinilen bilgiye göre, "Hırsızlık ve hükümlü tutuklunun kaçması" suçundan’ 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 6 bin lira idari cezası olan Yener D. yakayı ele vermemek için kayıtlı olduğu adreslerden çıkıp kayıplara karıştı.

Hakkında yakalama kararı çıkmasından ardından harekete geçen Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kendisini farklı isimle tanıttığı sevgilisinin villasında saklandığını tespit etti. Adım adım takip edilen şüpheli, Nilüfer ilçesindeki villadan çıkarken yakalandı.

Emniyete götürülen şüphelinin yapılan sorgusunda, kendisini Aksel Çağlar olarak tanıttığı ve yakalanmamak için beraber yaşadığı sevgilisini kandırdığı öğrenildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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