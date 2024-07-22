'Sahte kimlikle' 2 yıldır polisten kaçtı, çalıştığı restoranda yakalandı

Yayınlanma: 22.07.2024 - 12:14

Güncelleme: 22.07.2024 - 12:44

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 37 farklı suçtan hakkında 31 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 23 farklı dosyadan ifadesi alınmak üzere aranan Mümin Naimoğlu'nu yakalamak için çalışma başlattı.

Naimoğlu'nun, 2 yıldır merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'ndeki evine gitmediğini tespit eden ekipler, aradıkları kişinin, sahte kimlikle sigortasız olarak çeşitli işlerde çalıştığını, son olarak da bir restoranda işe başladığını belirledi.

SİVİL EKİPLER YAKALADI

Polisler, önceki gün Naimoğlu'nun çalıştığı restorana gitti. Müşteri gibi masaya oturan sivil ekipler, şüpheliyi yakaladı. Üzerinden farklı kimlik çıkan şüpheli, Mümin Naimoğlu olduğunu kabul etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Mümin Naimoğlu, arandığı dönemde, sigortasız olarak çalıştığı otellerde, müşterilerin kimlikleriyle gezdiğini, daha sonra yerde bulduğu M.Y.'ye ait kimlikle polis ile jandarma uygulamalarından geçtiğini ve yakalanmaması için Yalova ve Bursa'da sigortasız çalıştığını, iş yerine yakın yerde, otelde kalığını belirtti.

Öte yandan, şüphelinin yakalanma anı restoranın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin yemek servisi yaptığı ve bu sırada müşteri gibi gelen polis ekiplerinin şüpheliyi yakalayıp dükkandan çıkardıkları görüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mümin Naimoğlu, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.