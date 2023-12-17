Sahte kimlikle sınava giren 21 şüpheli gözaltına alındı

Kırşehir'de sahte kimlikle başkasının yerine ehliyet sınavına giren 21 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 17.12.2023 - 14:38
Sahte kimlikle sınava giren 21 şüpheli gözaltına alındı
Abone Ol google-news

Kırşehir'de 30 Ağustos Zafer İlkokulu'nda ehliyet sınava girecek adayların kimliklerini kontrol eden İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri, bazı kişilerden şüphelendi.

Bunun üzerine görevliler, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbarla okula gelen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 kişinin sahte kimlik düzenleyerek, başkalarının yerine sınava girdiğini tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü.


Kırşehir ehliyet sınav

İlgili Haberler

CHP’li Özcan: Anayasa’yı rafa kaldıranların yeni Anayasa yapma ehliyeti yoktur!

CHP’li Özcan: Anayasa’yı rafa kaldıranların yeni Anayasa yapma ehliyeti yoktur!
Ehliyete dev zam kapıda!

Ehliyete dev zam kapıda!
Başkasının yerine ehliyet sınavına girdiler, üzerlerinden özel düzenek çıktı

Başkasının yerine ehliyet sınavına girdiler, üzerlerinden özel düzenek çıktı

En Çok Okunan Haberler