Başkasının yerine ehliyet sınavına girdiler, üzerlerinden özel düzenek çıktı
İzmir’in Ödemiş ilçesinde, özel düzenek kurulu bir şekilde başkasının yerine ehliyet sınavına giren 3 kişi, fark edilmeleri üzerine polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığınca gerçekleştirilen ehliyet sınavında 3 kişinin başkasının yerine sınava girdiği görevlilerce tespit edildi. Durum hemen polis ekiplerine bildirildi. Okula gelen Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ödemiş Mali Büro Amirliği ekipleri, 3 şüpheli şahsın üzerinde düzenekleri tespit etti. Yapılan aramalarda; iki adet gizli kamera, iki adet içinde sim kart bulunan telefon, iki adet kablosuz yönlendirici destek cihazı ele geçirildi.
Joker olarak adlandırılan 3 kişi, gerekli işlemler için gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
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