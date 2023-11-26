Ehliyete dev zam kapıda!

Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre, yeniden değerleme oranı, bu yıl için yüzde 58,46 olarak tespit edildi. Ehliyete yüzde 58,46 oranında zam yapılacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.11.2023 - 09:08
Ehliyete dev zam kapıda!
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Vergi Usul Kanunu Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeniden değerleme oranının 2023 yılı için yüzde 58,46 olarak belirlendiği kaydedildi.

Buna göre 2024 yılı için tahmini harç ücretleri de belli oldu. 

En çok başvurulan B sınıfı ehliyetin ücretinin 5 bin lirayı geçmesi bekleniyor. Bir sürücü B sınıfı ehliyet almak isterse harç, değerli kağıt bedeli ve vakıf hizmet bedeli dahil 3 bin 258 lira harcamak zorunda.

Rakamın 2024'te 5 bin 162 liraya çıkması bekleniyor. A, A1, A2 ve F sınıfı ehliyet için toplamda yeniden değerleme oranı kadar zam yapılırsa rakam 2 bin 525 liraya kadar çıkabilir.


B sınıfı ehliyet D1 ehliyet D1 sınıf ehliyet dijital ehliyet ehliyet Ehliyet affı

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