'Sahte kontratla' 1 yıllık kirayı peşin aldılar... 'Kira dolandırıcılarına' operasyon: 2 tutuklama

İzmir'de aynı evi birden fazla kişiye kiralayarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

'Sahte kontratla' 1 yıllık kirayı peşin aldılar... 'Kira dolandırıcılarına' operasyon: 2 tutuklama
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DHA
Yayınlanma: 29.11.2024 - 11:42

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Konak ilçesindeki aynı dairenin birden fazla kişiye kiralanıp, dolandırıcılık yapıldığı ihbarı sonrası harekete geçti.

Şüpheliler O.C.D., Ö.D. ve Ö.K.'nin, kendilerine ait daireyi müşterilere gösterip, başka bir daire üzerine sahte kontrat ile 1 yıllık kirayı peşin alarak kiraladıkları tespit edildi.

2 TUTUKLAMA

Teknik ve fiziki takibin ardından 3 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.C.D. ve Ö.D. tutuklanırken, Ö.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 


Etiketler: #İzmir

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