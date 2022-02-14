Sahte kontratla Manukyan’ın dairelerini kiraya verdiği ortaya çıkmıştı: Kaymakamlıktan açıklama
Beyoğlu Kaymakamlığı, genelev patronu Matild Manukyan'ın sahibi olduğu evleri 'sahte kontrat' hazırlayarak kiraladığı iddia edilen eski Yazı İşleri Müdürü İ.O. hakkında disiplin cezası uygulandığını ve savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.
Beyoğlu Kaymakamlığı’nda Yazı İşleri Müdürü olarak çalışan İ. O.’nun, genelev patronu Matild Manukyan'ın sahibi olduğu Şişli'deki 3 daireyi sahte kontrat hazırlayarak aylık sadece 150 TL'ye kendisine ve akrabalarına kiraladığı iddia edilmişti.
Beyoğlu Kaymakamlığı, eski Yazı İşleri Müdürü İ.O. hakkındaki iddialara ilişkin açıklama yaptı.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU
Kaymakamlıkça yapılan açıklamada, şöyle denildi;
"Bazı basın yayın organlarında yer alan 'Manukyan'ın dairelerine sahte belgeler ile çöktü' başlıklı haber ve iddialarla ilgili olarak Kaymakamlığımız eski Yazı İşleri Müdürü İ.O. hakkındaki iddialarla ilgili olarak 2021 yılında hem Kaymakamlığımızca, hem de Valilik Makamınca inceleme/soruşturma yapılarak disiplin cezası uygulanmıştır. Aynı zamanda, iddiaların adlî yönden soruşturulması için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş ve devam eden adli süreç yakından takip edilmektedir."
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