Sahte 'mezuniyet belgesi' hazırladılar! 23 ilde 'resmi belgede sahtecilik' operasyonu: 73 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, ’Resmi Belgede Sahtecilik, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet ve Bilişim Sistemine Girme’ suçlarına istinaden yürütülen soruşturmada 23 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 73 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, soruşturma kapsamında 88 şüpheli hakkında yakalama çalışması devam ediyor.

Sahte 'mezuniyet belgesi' hazırladılar! 23 ilde 'resmi belgede sahtecilik' operasyonu: 73 gözaltı
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İHA
Yayınlanma: 07.01.2025 - 10:00

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçları Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince müşteki kurumlar Gazi Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı görevlileri adına ikiz elektronik imza çıkarmak suretiyle Üniversite Mezuniyet Belgesi düzenleyerek, sürücü belgesi yazılı ve direksiyon sınav sonuçlarının değiştirilerek başarılı duruma getirildiği tespit edildi.

Konu ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen tahkikat ve soruşturma kapsamında teknik analizler ve incelemeler neticesinde her iki müşteki kamu kurumunun sistemlerine yetkisiz erişim sağlayanlar, sistemlerde hakkında değişiklik ve ekleme yapılmak suretiyle menfaat sağlayanlar ile dosya şüphelilerin ortak irtibatlıları olmak üzere operasyon kapsamında toplam 161 şüpheli tespit edildi.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Şüphelilerin yakalanarak gözaltına alınabilmesi amacıyla 07/01/2025 günü Ankara merkezli 23 ilde eş zamanlı operasyonel faaliyet gerçekleştirilmiş olup, 73 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 88 şüpheli hakkında da yakalama çalışmaları devam ediyor.


Etiketler: #Ankara

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