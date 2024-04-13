Sahte para ile alışveriş yaptı: Yakalandı

Samsun’da bir akaryakıt istasyonunda sahte para ile alışveriş yapan şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Şahsın üzerinden 9 adet sahte 100 TL ile esrarlı sigara çıktı.

İHA
Yayınlanma: 13.04.2024 - 13:19
Sahte para ile alışveriş yaptı: Yakalandı
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Samsun-Çarşamba karayolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna 4 adet 100 TL’lik sahte para verildiği ihbarı üzerine Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada akaryakıt istasyonuna sahte parayı veren E.D.(54), yapılan takip sonucunda Terme ilçesinde yakalandı. 

Araçta yapılan aramada 9 adet sahte 100 TL, ayrıca araçtan 1 adet esrarlı sigara ele geçirildi.

Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan yol uygulamasında ise 2 adet ruhsatsız tabanca, 178 adet tabancaya ait fişek, 103 adet sentetik ecza, 1 adet bıçak ele geçirildi. 4 şahsa adli işlem yapıldı.


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