Sahte paralar, kitabın içindeki zuladan çıktı

Samsun’da sahte paralarla yakıt alan 2 şüpheli, gözaltına alındı. Yapılan aramada, kitabın içinde para sığacak şekilde kesilip açılan bölümde 46 adet sahte 200 liralık banknot ele geçirildi.

DHA
Yayınlanma: 23.03.2024 - 17:20
Sahte paralar, kitabın içindeki zuladan çıktı
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun-Ankara kara yolu üzerindeki bir benzin istasyonunda sahte parayla yakıt alan M.Ç. ve İ.Ç.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelileri, Atakum ilçesindeki bir alışveriş merkezinin otoparkında yakalayıp, gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerinde, ikametinde ve aracında yapılan aramalarda, para sığacak şekilde kesilip içine gizlenmiş kitapta 46 adet sahte 200 liralık banknot, 25 tabanca fişeği, 43 sentetik hap, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 kök kenevir bitkisi ve bitki aydınlatma aparatı ele geçirildi.

 


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