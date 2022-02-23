Sahte sikkeleri jandarmaya 400 bin dolara satmaya çalışırken yakalandılar
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, alıcı gibi davranan jandarmaya sahte sikke ve sahte el yazması kitapları 400 bin dolara satmaya çalışan 8 kişi, suçüstü yakalandı.
İskenderun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte tarihi eserlerin satılacağı bilgisini alıp, harekete geçti.
Şüpheliler ile müşteri gibi iletişime geçen ekipler, Savaş Mahallesi Şehit Oğuz Yener Caddesi'nde buluşma adresi verdi.
Buraya gelen alıcı sandıkları ekiplere, sahte sikke ve sahte el yazması kitapları 400 bin dolara satmaya çalışan 8 kişi, yakalanarak gözaltına alındı.
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