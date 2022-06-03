'Sahte temizlik malzemesi' operasyonu: 1 kişi yakalandı
Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen operasyonda çok sayıda taklit ve faturasız temizlik malzemesi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Samsun Yeni Mahalle'de N.A'ya (30) ait depo ile ikamette faturasız, taklit temizlik malzemesi bulunduğu ve satıldığı bilgisini aldı.
Teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından İlçe Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şubesi, Suç Araştırma Timi ile Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı ekipleri, imalathaneye çevrilen adrese gitti.
BİRÇOK SAHTE MALZEME ELE GEÇİRİLDİ
Burada yapılan aramada, faturasız ve taklit olduğu anlaşılan, 316 boş deterjan ambalajı, 170 kilogram toz deterjan, 250 kilogram sanayi tuzu, sahte deterjan yapımında kullanılan 133 kilogram madde ve 3 kilogram kimyasal madde, terazi, ambalaj makinesi, 3 kürek, sahte sıvı deterjan ambalajı ve çok sayıda paketleme malzemesi ele geçirildi.
Şüpheli N.A. gözaltına alındı.
Video Haberler
- Ambulans şoförünün dikkati olası faciayı önledi!
- Çalıştığı marangoz atölyesi önünde ölü bulundu
- Yol ortasında poşet dolu para buldu
- İçme suyu borusu patladı, ev ve iş yerlerini su bastı
- Doktor, ağaçta kabloyla asılı bulundu
- Taksi ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 3 Yaralı
- Ankara'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
- Kadıköy'de restoranda yangın
- Antalya'da bebek arabasındaki yılan parkta panik yarattı
- 'Meydanı boş mu buldunuz?'
En Çok Okunan Haberler
-
- Ağbaba, CHP'nin adayını açıkladı
- Beştepe kulislerinde neler oluyor?
- 'Başıma bir şey gelirse sorumlusu Erdoğan'dır'
- 'Erdoğan’ın tek rakibi var'
- Üretici enflasyonu rekor kırdı!
- Milli Eğitim Şube Müdürü okul bastı, öğretmen yumrukladı
- Erdoğan için art arda harekete geçtiler
- Enflasyon yüzde 200'e yaklaştı
- Bakanlığın çizdiği güzergâh tepki topladı
- Galip Öztürk tutuklandı