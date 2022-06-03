'Sahte temizlik malzemesi' operasyonu: 1 kişi yakalandı

03 Haziran 2022 Cuma, 10:04

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Samsun Yeni Mahalle'de N.A'ya (30) ait depo ile ikamette faturasız, taklit temizlik malzemesi bulunduğu ve satıldığı bilgisini aldı.

Teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından İlçe Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şubesi, Suç Araştırma Timi ile Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı ekipleri, imalathaneye çevrilen adrese gitti.

BİRÇOK SAHTE MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Burada yapılan aramada, faturasız ve taklit olduğu anlaşılan, 316 boş deterjan ambalajı, 170 kilogram toz deterjan, 250 kilogram sanayi tuzu, sahte deterjan yapımında kullanılan 133 kilogram madde ve 3 kilogram kimyasal madde, terazi, ambalaj makinesi, 3 kürek, sahte sıvı deterjan ambalajı ve çok sayıda paketleme malzemesi ele geçirildi.

Şüpheli N.A. gözaltına alındı.