Sahte 'TOKİ' sitesi kurdular: 9 milyon lira haksız kazanç

21.05.2026 09:19:00
İstanbul'da TOKİ projeleri izlenimi vererek sahte internet siteleri kuran ve çok sayıda kişiyi dolandıran şüpheliler tespit edildi. Şüphelilerin bu yöntemle 9 milyon 41 bin 849 lira haksız kazanç sağladığı belirlendi.
İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde TOKİ izlenimi vererek hazırlanan sahte internet siteleriyle çok sayıda kişiyi dolandıran şüphelilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin hazırladıkları sahte siteler aracılığıyla mağdurların güvenini kazanarak toplam 9 milyon 41 bin 849 lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

13 İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ

Kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik bu sabah İstanbul merkezli Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, İzmir, Kilis, Kırklareli, Mersin, Sakarya ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

