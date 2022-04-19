Sahte turizm siteleriyle mücadele: 26 siteye erişim engellendi
Muğla'da jandarma ekiplerinin sorumluluk alanındaki otellerin web sitelerini kopyalayarak nitelikli dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 26 siteye erişim engeli getirildi.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlar birimi 2022 yılında meydana gelebilecek dolandırıcılık olaylarını önlemek amacıyla internet üzerinden otellere ait 352 site üzerinde çalışma yaptı. Yapılan çalışma sonrası sahte olduğu değerlendirilen 29 site ile ilgili otel yetkilileri ile kurulan koordine sonucunda 26 sahte web sitesinin lüks otellerin web sitelerini kopyaladığı ve sahte olduğu ortaya çıktı. Jandarma tarafından yapılan işlemler sonrası sahte 26 web sitesi erişime engellenmesi sağlandı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlar birimi tarafından 2021 yılı içerisinde 38 nitelikli dolandırıcılık olayı meydana geldiği, olay ile ilgili tespit edilen 8 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı açıklandı.
Yurttaşların bu tür olaylarda mağdur olmaması için; özellikle sosyal medya, e-posta, kısa mesaj gibi iletişim kanalları üzerinden gelen ucuz tatil tekliflerine karşı dikkatli olması istendi. Tanıtımı yapılan tesise yönelik rezervasyon motoruna yer verilmeyip sahte sitelerin çoğunlukla doğrudan telefon aramasına yönlendirildiği, bu hususta tüketicilerin şüpheyle yaklaşarak belirtilen telefon numarasını farklı kaynaklardan kontrol etmesi de istendi. Dolandırıcılar tarafından yüksek reklam bedelleri ödenerek arama motorlarından ilk sırada çıkan otellerin düşük fiyatla rezervasyon tekliflerini teyit etmeden rezervasyon yaptırmamaları istendi.
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