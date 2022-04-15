Merkez Bankası'ndan turizmcilerin döviz kazançlarıyla ilgili karar
Merkez Bankası, ihracat gelirleriyle ilgili yeni bir karar aldı. Turizm başta olmak üzere hizmet ihracatından sağlanan gelirin bankalara satılması halinde bu dövizin en az yüzde 40'ını Merkez Bankası satın alacak.
Merkez Bankası, turizm başta olmak üzere hizmet ihracatı gelirleri için önemli bir karar aldı. Turizmcilerin sağladığı gelirin bankalara satılması halinde döviz kazancının yüzde 40'ını Merkez Bankası alacak.
NTV'de yer alan habere göre; mal ihracatından sağlanan gelirin Merkez Bankası'na satılması zorunlu oranının yüzde 25'ten yüzde 40'a çıkarılmasının ardından önemli bir karar daha alındı.
Merkez Bankası, "Görünmeyen işlemler genelgesi"ni güncelledi. Bu güncelleme ile döviz kazandırıcı hizmetler ve işlemlerden elde edilen dövizin istenildiği kısmı kadar bankalara satılması halinde, banka bu dövizin en az yüzde 40'nı Merkez Bankası'na satacak.
Merkez Bankası'na satış işlemi ihracat bedellerinde olduğu gibi Merkez Bankası kuru üzerinden gerçekleşecek ve satılan döviz tutarının karşılığı banka tarafından döviz satıcısına TL olarak ödenecek.
Video Haberler
- Mansur Yavaş'tan AKP'ye sert tepki
- Genelev hafriyatında tarihi hamam kalıntı
- 10 yıl önce öldürülen Dr. Ersin Arslan unutulmadı
- 'Bir de ekonomi kötü diyorlar' diyen gencin 'şok' anları
- Kadıköy'de 'nakliyeciler' ile 'galericiler' kavgası
- Şebnem hemşirenin ölümüyle ilgili yeni gelişme!
- 20 eczanedeki borcu ödedi
- Anayasa Mahkemesi, sağlık çalışanlarına
- Arnavutköy'de korkutan yangın!
- Konya'da 'şehri terk edeceksin' tehdidiyle işkence
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'li başkandan yurttaşa 'hakaret' ettiği iddiası
- Rusya'dan AB'ye karşı yeni hamle
- İşlem yapılan göçmenlerin sayısı açıklandı
- Varlık Fonu’na imtiyaz getiren teklif kabul edildi
- İBB Sözcüsü Ongun'dan Marmaray'a yanıt
- Güncel koronavirüs tablosu açıklandı
- Pentagon'dan Rus savaş gemisi Moskova hakkında açıklama
- Twitter'dan Elon Musk'a yönelik adım
- Merkez Bankası'ndan yeni karar
- Kılıçdaroğlu’ndan ‘üçüncü ittifak’ açıklaması