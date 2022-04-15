Merkez Bankası'ndan turizmcilerin döviz kazançlarıyla ilgili karar

15 Nisan 2022 Cuma, 21:50

Merkez Bankası, turizm başta olmak üzere hizmet ihracatı gelirleri için önemli bir karar aldı. Turizmcilerin sağladığı gelirin bankalara satılması halinde döviz kazancının yüzde 40'ını Merkez Bankası alacak.

NTV'de yer alan habere göre; mal ihracatından sağlanan gelirin Merkez Bankası'na satılması zorunlu oranının yüzde 25'ten yüzde 40'a çıkarılmasının ardından önemli bir karar daha alındı.

Merkez Bankası, "Görünmeyen işlemler genelgesi"ni güncelledi. Bu güncelleme ile döviz kazandırıcı hizmetler ve işlemlerden elde edilen dövizin istenildiği kısmı kadar bankalara satılması halinde, banka bu dövizin en az yüzde 40'nı Merkez Bankası'na satacak.

Merkez Bankası'na satış işlemi ihracat bedellerinde olduğu gibi Merkez Bankası kuru üzerinden gerçekleşecek ve satılan döviz tutarının karşılığı banka tarafından döviz satıcısına TL olarak ödenecek.