'Sahte vatandaşlık' soruşturması: Gözaltındaki 113 şüpheli adliyeye sevk edildi, 5 şirkete kayyum atandı!

İstanbul’da "yabancılara sahte yoldan vatandaşlık yolu" açtıkları iddiasıyla önceki gün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonla gözaltına alınan 113 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. İstanbul merkezli 19 ilde yapılan operasyonda yakalanan zanlılar, soruşturmanın yürütüldüğü Büyükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın merkezinde inşaat sektörünün tanınmış isimlerinden, kendi adını taşıyan holdingin patronu Medet A. yer alırken, gözaltına alınanlar arasında Medet A.’nın yaklaşık 40 çalışanı ile çok sayıda gayrimenkul değerleme uzmanı olduğu kaydedildi.

5 ŞİRKETE KAYYUM

Soruşturmaya dair yeni ayrıntılara ulaşıldı. Usulsüz yöntemlerle Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancı uyruklu kişilerden kazanç elde ederek, 181 milyon 200 bin dolar kayba neden olduğu iddia edilen organize suç örgütünün bu yolla büyük bir vurgun yaptığı ortaya çıktı. Ayrıca suç ağına ait olduğu ifade edilen 5 şirkete kayyum atandığı belirtildi.